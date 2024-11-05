"تعليم الطائف" تعتمد بدء تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليمياً بجميع المراحل للبنين والبنات؛ اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني الذي يوافق 15-05-1446هـ.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم، أن الاصطفاف الصباحي سيكون الساعة الـ 7:15 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحاً، فيما حدّدت بداية الحصة الأولى الساعة للفترة المسائية الـ 1:00 ظهراً. ومدارس التعليم المستمر (بنين) الساعة 05:00 مساءً، ومدارس التعليم المستمر (بنات) الساعة 03:00 مساءً.
ودعت الإدارة، منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، إلى مراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.