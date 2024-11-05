"تعليم الطائف" تعتمد بدء تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم، أن الاصطفاف الصباحي سيكون الساعة الـ 7:15 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحاً، فيما حدّدت بداية الحصة الأولى الساعة للفترة المسائية الـ 1:00 ظهراً. ومدارس التعليم المستمر (بنين) الساعة 05:00 مساءً، ومدارس التعليم المستمر (بنات) الساعة 03:00 مساءً.