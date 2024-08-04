إطلاق برنامج تعليم اللغة الانجليزية لأبناء جمعية كهاتين

ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية الجمعية التي تهدف إلى تجهيز أبنائها بالمهارات اللغوية الأساسية التي تعتبر عنصراً حاسماً في فتح آفاق واسعة لهم في مجالات متنوعة، فقد أصبح إتقان اللغة الإنجليزية ضرورة ملحة في العديد من القطاعات، بدءاً من التعليم الأكاديمي وحتى سوق العمل، مما يعزز من قدرة الأفراد على المنافسة وتحقيق النجاح في بيئة عالمية متغيرة.