إطلاق برنامج تعليم اللغة الانجليزية لأبناء جمعية كهاتين

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" عن إطلاق برنامج تعليم اللغة الانجليزية من خلال إلحاق ابناء الجمعية بدورات متخصصة لتعليم اللغة الانجليزية لمدة شهرين، حيث تُعَد هذه الخطوة جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لتعظيم الأثر التنموي، والتي تركز على تطوير القدرات الفردية وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص المتاحة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية الجمعية التي تهدف إلى تجهيز أبنائها بالمهارات اللغوية الأساسية التي تعتبر عنصراً حاسماً في فتح آفاق واسعة لهم في مجالات متنوعة، فقد أصبح إتقان اللغة الإنجليزية ضرورة ملحة في العديد من القطاعات، بدءاً من التعليم الأكاديمي وحتى سوق العمل، مما يعزز من قدرة الأفراد على المنافسة وتحقيق النجاح في بيئة عالمية متغيرة.
1. تطوير المهارات اللغوية: يُركِّز البرنامج على تعزيز المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية بما في ذلك القراءة، والكتابة، والمحادثة، والاستماع. وهذا من شأنه يساهم في تحسين قدرة المشاركين على التواصل الفعّال مع الآخرين في مختلف السياقات.
2. فتح آفاق جديدة: يُمكن للمشاركين من خلال هذا البرنامج الاستفادة من الفرص الأكاديمية والمهنية التي تتيحها اللغة الإنجليزية، سواء في الدراسات العليا أو في مسارات العمل المتعددة التي تتطلب كفاءات لغوية قوية.
3. تعزيز الثقة بالنفس: من خلال تحسين المهارات اللغوية، سيكتسب المشاركون ثقة أكبر في قدراتهم، مما يسهم في تعزيز رغبتهم في التحدي والتطور الشخصي.
تم اختيار عدد 50 طالب وطالبة في الصف الثاني والثالث ثانوي، حيث تم إجراء اختبار تحديد مستوى وتوزيعهم على مستويات مختلفة تتناسب مع احتياجاتهم، من قبل مدربين محترفين ذوي خبرة في تدريس اللغة الإنجليزية. كما سيتم توفير جميع الموارد التعليمية اللازمة لضمان تجربة تعليمية فعالة ومثمرة.
تسعى جمعية كهاتين من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المشاركين والمجتمع بشكل عام، تؤمن بأن الاستثمار في تعليم اللغة الإنجليزية هو استثمار في مستقبل أبنائها، وأنه سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتهم وتوفير فرص جديدة لهم.