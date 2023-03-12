تسجيل 4000 مخالفة ضد مُنتهكي لوائح الغطاء النباتي في جميع مناطق المملكة

ولفت "المركز" إلى أن أبرز أنواع المخالفات تمثلت في نقل وبيع الحطب والفحم المحلي، قطع الأشجار والشجيرات، الرعي في المناطق المحمية، رمي النفايات في غير أماكنها، إشعال النار في الأماكن غير المخصصة، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها.