تسجيل 4000 مخالفة ضد مُنتهكي لوائح الغطاء النباتي في جميع مناطق المملكة

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أنه سجل أكثر من 4000 مخالفة ضد مخالفي لوائح الغطاء النباتي في جميع مناطق المملكة منذ تأسيس المركز.
وتفصيلاً، أوضح "المركز" أنه سجل منذ تأسيسه 4047 مخالفة بيئية، وتمكن من استرداد 36398 متراً مكعباً من الحطب المحلي في 13 منطقة من مناطق المملكة.
ولفت "المركز" إلى أن أبرز أنواع المخالفات تمثلت في نقل وبيع الحطب والفحم المحلي، قطع الأشجار والشجيرات، الرعي في المناطق المحمية، رمي النفايات في غير أماكنها، إشعال النار في الأماكن غير المخصصة، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها.
وتأسس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بموافقة مجلس الوزراء، وكان ذلك في شهر مارس عام 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.