"تصفية" تُقرِّر تعيين شركة أدير العقارية مسوقًا عقاريًّا لمساهمات المليساء

وشملت كذلك مساهمات أرض شاطئ نصف القمر؛ إذ تم بيع القِطع المتبقية من أراضي مساهمة شاطئ نصف القمر، وتعيين مُسوِّق عقاري مُرخَّص لدى الهيئة العامة للعقار؛ لبيع القطع المتبقية من مساهمة شاطئ نصف القمر. فيما تم تعيين شركة أدير العقارية مسوقًا عقاريًّا لمساهمات المليساء.