في مختلف المناطق.. "الشؤون الإسلامية" ترصد أكثرَ من "3000" تعدٍّ وتجاوز على خدمات المساجد

وبيّنت الوزارة أنها تواصل العملَ عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍّ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه، أو استغلال مرافق المساجد وممتلكاتها لغير ما خُصّصت له، وذلك في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قداسة بيوت الله.