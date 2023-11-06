خارطة طريق و"وثيقة".. ما أهداف المملكة من استضافة "مؤتمر المرأة في الإسلام"؟

عانت المرأة صنوف الظلم والامتهان والتجريد من الحقوق في أغلب المجتمعات البشرية قبل ظهور الإسلام، فلم تكن المرأة من حيث القيمة الإنسانية تساوي الرجل، بل كان ينظر إليها على أنها في مرتبة إنسانية أدنى منه، وبتأثير هذه النظرة ظلت المرأة تابعة للرجل في كل المجتمعات، ويحق له التصرف فيها وتحديد مصيرها، ففي الحضارة الإغريقية كانت المرأة مسلوبة الحقوق، وتعامل بانحطاط وحول ذلك قال أرسطو: "ثلاث ليس لهم القدرة على التصرف في أنفسهم، العبد فليس له إرادة، والطفل له إرادة ناقصة، والمرأة لها إرادة لكنها عاجزة".