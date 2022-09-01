إنفاذ يعتمد "مباشر" للمزادات الإلكترونية

اعتمد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" منصة مباشر للمزادات الإلكترونية، التي تعد المنصة الرابعة المعتمدة من قبل المركز منذ إنشائه، وتختص المنصة بإقامة المزادات الإلكترونية المسندة إلى المركز، متيحاً بذلك لمزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين في المركز البدء في التعاقد مع المنصة (moobasher.com) لإقامة المزادات بحسب قواعد عمليات المركز.