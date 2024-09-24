لإبراز إسهامات صغار المزارعين.. انطلاق فعاليات "ريف فالي" بالدرعية غدًا

ويشتمل المعرض على أجنحة متنوعة لمشاريع القطاعات التي يدعمها البرنامج، حيث يضم، جناح النباتات العطرية، وجناح المحاصيل البعلية، وجناح القينة المضافة، إلى جانب أجنحة البن، والفاكهة، والعسل؛ حيث يستعرض المزارعون والمنتجون، أبرز منتجاتهم الزراعية والحيوانية، بغرض تسويقها، والاستفادة من هذه المنصة المهمة في الترويج لها، سعيًا لفتح أسواقٍ جديدة لمنتجاتهم.