تنبيهات "الأرصاد" تشمل 7 مناطق الأحد.. أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول وانعدام الرؤية

شهدت الساعات الماضية صدور تنبيهات جوية متقدمة من المركز الوطني للأرصاد شملت 7 مناطق في المملكة، تنوعت فيها مستويات الإنذار بين الأحمر والبرتقالي والأصفر، وسط توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة يوم الأحد. ووفقًا للتقارير الرسمية، تبدأ الحالات الجوية من ساعات الظهيرة وتستمر حتى الساعة 9 مساءً، مع احتمالية تأثيرات شديدة تشمل جريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، ورياح قوية قد تتسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية.