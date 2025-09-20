تنبيهات "الأرصاد" تشمل 7 مناطق الأحد.. أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول وانعدام الرؤية

شهدت الساعات الماضية صدور تنبيهات جوية متقدمة من المركز الوطني للأرصاد شملت 7 مناطق في المملكة، تنوعت فيها مستويات الإنذار بين الأحمر والبرتقالي والأصفر، وسط توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة يوم الأحد. ووفقًا للتقارير الرسمية، تبدأ الحالات الجوية من ساعات الظهيرة وتستمر حتى الساعة 9 مساءً، مع احتمالية تأثيرات شديدة تشمل جريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، ورياح قوية قد تتسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية.
في منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات محافظات عديدة من بينها الطائف، العرضيات، أضم، ميسان، والعاصمة المقدسة والليث والجموم. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار غزيرة على بعض المحافظات، مترافقة مع رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية. كما سجلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق أخرى تشمل جدة، الليث، الكامل، تربة، والمويه.
أما منطقة عسير، فتصدّرت قائمة التنبيهات بإنذارات حمراء شملت أبها، خميس مشيط، النماص، رجال ألمع، بارق، والحرجة، وسط توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وتساقط للبرد، مع احتمالية عالية لجريان السيول. كما سُجلت أمطار متوسطة على القحمة والبرك، وخفيفة على بيشة وطريب والعرين.
في منطقة المدينة المنورة، تنوعت درجات التنبيه بين الأصفر والبرتقالي، وشملت المدينة، وادي الفرع، المهد، مع توقعات بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية.
كما شهدت منطقة جازان تنبيهات حمراء على نطاق واسع شملت معظم محافظاتها مثل صامطة، صبيا، فيفا، أبوعريش، بيش، الريث، والحرث. وتوقعت الأرصاد أمطارًا غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع الأمواج، مع تساقط برد وصواعق رعدية. كما سُجل إنذار أصفر في محافظة فرسان بأمطار خفيفة.
في منطقة الباحة، طالت التنبيهات المحافظات كافة تقريبًا، بما في ذلك العقيق، المندق، القرى، بني حسن، والحجرة، مع توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وانعدام في الرؤية الأفقية وجريان للسيول.
وفي منطقة نجران، صدرت تنبيهات برتقالية على محافظة بدر الجنوب لأمطار متوسطة، وصفراء على باقي المحافظات تشمل نجران، خباش، يدمة، وثار، مع أمطار خفيفة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.
أما منطقة الرياض، فقد شملت التنبيهات محافظة عفيف بتوقعات لأمطار خفيفة ورياح نشطة قد تؤدي إلى صواعق رعدية وتدني في الرؤية الأفقية.
المركز الوطني للأرصاد يدعو المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة المستجدات عبر منصاته الرسمية، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.