إدارة تعليم جدة تبدأ تطبيق "الدوام المرن" الأحد المقبل

أعلنت إدارة تعليم جدة، اليوم الخميس، بدء تطبيق الدوام المرن في مقرها الرئيس والمباني الإدارية والمكاتب التعليم التابعة لها، بداية من الأحد المقبل.
وكتبت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الساعات المرنة من 7:00 ص حتى 8:30 ص، بمعدل سبع ساعات يوميًا، خلال أيام العمل الرسمي، مع ضرورة التنسيق مع الرئيس المباشر لكل جهة.
وأوضحت في "إنفوجرافيك" أن ذلك تحقيقًا لـ: تفعيل أنماط العمل الحديثة بما يواكب أهداف رؤية 2030، وتماشيًا مع متطلبات العمل ومراعاة ساعات الذروة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة ومتوائمة مع احتياجات المنسوبين.