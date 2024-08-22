إدارة تعليم جدة تبدأ تطبيق "الدوام المرن" الأحد المقبل

الأحد القادم..

بدء تطبيق الدوام المرن في مقر المبنى الرئيسي والمباني الإدارية ومكاتب #تعليم_جدة، على أن تكون الساعات المرنه من 7:00 ص حتى 8:30 ص، بمعدل سبع ساعات يومياً، خلال أيام العمل الرسمي، مع ضرورة التنسيق مع الرئيس المباشر لكل جهة.#العودة_للدراسة#واصل_شغفك pic.twitter.com/E27DAeX05m