أمير الشرقية: الخطاب الملكي في افتتاح "الشورى" يكشف ما تعيشه السعودية من نهضة تنموية

نوَّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ أيده الله ـ، في مجلس الشورى اليوم.