أمير الشرقية: الخطاب الملكي في افتتاح "الشورى" يكشف ما تعيشه السعودية من نهضة تنموية

نوَّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ أيده الله ـ، في مجلس الشورى اليوم.
وقال سموه: إن الخطاب تناول ما تعيشه السعودية من نهضة تنموية وبرامج نوعية طموحة، وما حققته من مراكز متقدمة عالميًّا؛ لينعكس ذلك على ارتفاع المؤشرات التنموية المستدامة، وما شهدته من تطور الاقتصاد السعودي والتسارع التنموي؛ لتصبح السعودية ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.
وأضاف سموه: الخطاب الملكي أكد أهمية مواصلة العمل لتحقيق المستهدفات الوطنية ضمن رؤية 2030، وأن السعودية تسير وفق خطط مدروسة ورؤية ثاقبة؛ لتتحقق معها المزيد من النتائج الإيجابية والمؤشرات التنموية، بما يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، ويعزز النمو الاقتصادي الشامل للمملكة بإذن الله.
ودعا أمير المنطقة الشرقية المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نِعَم الأمن والأمان والاستقرار.