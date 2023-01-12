أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة التميز والإبداع

وأوضح أن عدد الفائزين بالجائزة لهذا العام بلغ 81 فائزًا، منهم 25 طالبًا من التعليم الجامعي و51 طالبًا من التعليم العام و5 طلاب من أصحاب الهمم، مشيرًا إلى أن سجل الفائزين يضم طلابًا من المملكة ومن ثلاث دول عربية شقيقة هي مصر والأردن وسوريا.