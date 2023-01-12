أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة التميز والإبداع

اعتمد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أسماء الفائزين بجائزة أمير الرياض للتميّز والإبداع.
ونوه الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع مدير التعليم بالمنطقة، الدكتور حسن خرمي، لأمير منطقة الرياض إلى اعتماد أسماء الفائزين، وجهوده الداعمة في تحويل فكرة التحفيز والتشجيع لأبناء وبنات المنطقة إلى عمل ٍمستدام من خلال هذه الجائزة؛ تقديرًا وعرفانًا وتشجيعًا للمبدعين والمتميزين في قطاعات العمل في منطقة الرياض.
وأوضح أن عدد الفائزين بالجائزة لهذا العام بلغ 81 فائزًا، منهم 25 طالبًا من التعليم الجامعي و51 طالبًا من التعليم العام و5 طلاب من أصحاب الهمم، مشيرًا إلى أن سجل الفائزين يضم طلابًا من المملكة ومن ثلاث دول عربية شقيقة هي مصر والأردن وسوريا.
وأكد الدكتور خرمي أن إطلاق الجائزة الوطنية يأتي تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية والتنموية لرؤية المملكة 2030م، من خلال تهيئة البيئة المُمكِّنة للأفراد والمؤسسات نحو التميز والإبداع وبناء مجتمع المعرفة، وبهدف تشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين وفق معايير دولية، وتحقيق الريادة في دعم التميّز والإبداع للأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة بمنطقة الرياض.
وبيّن أن الهدف العام من الجائزة يتمثّل في نشر ثقافة التميّز والابتكار والإبداع، وزيادة تنافسية منطقة الرياض محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أن الجائزة تستهدف في انطلاقتها الأولى فئة الطلاب والطالبات المتميزين، على أن تتوسّع في دوراتها القادمة بشكل سنوي لتشمل جميع القطاعات الحكومية والخاصة.