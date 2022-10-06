الجامعة السعودية الإلكترونية تبدأ المرحلة التجريبية لإتاحة النسخة المحدّثة من الفصول الافتراضية

بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية، بتجربة تطبيق "كلاس" منصة الفصول الافتراضية التفاعلية الأحدث للنظام الحالي "كولابيروت ألترا"، قبل إتاحته بشكل رسمي ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحدة لنظام إدارة التعليم في مؤسسات التعليم العالي المستفيدة من المشروع.
يأتي ذلك سعيًا من الجامعة لتطوير التعليم الإلكتروني في بيئات التعليم الجامعي، وضمان إتاحة أحدث التقنيات والأنظمة لإدارة التعلم وتوفير الدعم للجامعات في تطبيق أفضل الممارسات التي تهدف إلى تحسين تجربة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وتُعد منصة الفصول الافتراضية أحد أكثر المنصات المتخصصة في الفصول الافتراضية والأكثر تميزًا حول العالم، واستحوذت مؤخرًا على نظام بلاك بورد كولابيروت ألترا؛ حيث تقدم تجربة تعلم مميزة وتُحاكي الفصل الحضوري بشكل كبير، وتتيح إمكانيةً أكبر للتفاعل، وتتميز بسهولة الاستخدام وتقديم المحتوى التعليمي بشكل أكثر عصرية وسهولة، وتُسهم في تحفيز الطلبة على التفاعل الإيجابي مع المحتوى التعليمي، كما تقدم المنصةُ مؤشرات تفصيلية لمتابعة العملية التعليمية؛ للمحافظة على الجودة، مع المحافظة على المرونة التي يتطلع لها الطالب وعضو هيئة التدريس. كما يمكن عضو هيئة التدريس الدمج بين الفصل الحضوري التقليدي والفصل الافتراضي، ويتيح إمكانية ربط جميع أنواع الأنشطة التفاعلية في الفصل الافتراضي مع سجل درجات الطلبة.
وتأتي تجربة الجامعة لمنصة الفصول الافتراضية التفاعلية، على عدة مراحل، ليتم إتاحته بشكل رسمي للجامعات في العام الدراسي 1445هـ، ضمن خط زمني يتضمن اختبار المميزات؛ للتأكد من الاستخدام الأمثل لها مع عقد عدد من ورش العمل بحضور ممثلي التعليم الإلكتروني في الجامعات المستفيدة من الرخصة الوطنية الموحدة لنظام إدارة التعلم لاستعراض التجربة وتقييم مدى ملاءمتها للمتطلبات العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.