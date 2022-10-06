الجامعة السعودية الإلكترونية تبدأ المرحلة التجريبية لإتاحة النسخة المحدّثة من الفصول الافتراضية

وتُعد منصة الفصول الافتراضية أحد أكثر المنصات المتخصصة في الفصول الافتراضية والأكثر تميزًا حول العالم، واستحوذت مؤخرًا على نظام بلاك بورد كولابيروت ألترا؛ حيث تقدم تجربة تعلم مميزة وتُحاكي الفصل الحضوري بشكل كبير، وتتيح إمكانيةً أكبر للتفاعل، وتتميز بسهولة الاستخدام وتقديم المحتوى التعليمي بشكل أكثر عصرية وسهولة، وتُسهم في تحفيز الطلبة على التفاعل الإيجابي مع المحتوى التعليمي، كما تقدم المنصةُ مؤشرات تفصيلية لمتابعة العملية التعليمية؛ للمحافظة على الجودة، مع المحافظة على المرونة التي يتطلع لها الطالب وعضو هيئة التدريس. كما يمكن عضو هيئة التدريس الدمج بين الفصل الحضوري التقليدي والفصل الافتراضي، ويتيح إمكانية ربط جميع أنواع الأنشطة التفاعلية في الفصل الافتراضي مع سجل درجات الطلبة.