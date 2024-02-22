"فيصل الصباح" يحتفي بيوم التأسيس.. ذكرى تجسد معاني الاعتزاز بمملكة الخير والعطاء

كتب الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح ، المستشار بالديوان الأميري بالكويت، مقالاً خاصًا للاحتفاء بيوم التأسيس في السعودية، تحت عنوان "ذكرى يوم التأسيس لمملكة الخير والعطاء".
وقال الشيخ فيصل الحمود في مستهل مقاله: تحتفي المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم الخميس، بذكرى يوم التأسيس، تلك الذكرى الغالية على قلوبنا جميعًا لنشاركهم فيها الفرح والسرور بذلك اليوم العظيم ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولجميع أبناء الشعب السعودي العظيم الوفي.
وأضاف : تأتي هذه المناسبة لتجسد معاني الاعتزاز والأصول الراسخة والعمق التاريخي لمملكة العطاء والخير، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وهي تسابق الزمن بكامل حيويتها، ولياقتها، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات المتسارعة بتوجيهات ملوكها الذين عملوا بكل جهد لتوفير الأمن والأمان والازدهار لشعبهم، وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية التحديثية لقراءة الواقع والمستقبل المفتوحين على آفاق رحبة في كل المجالات والحلول الإبداعية لتحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة.
وأردف : تزداد مملكة الخير والسلام حيوية ورسوخًا لتؤكد متانة البنيان الذي شيده الأجداد، ووجد فيه الأحفاد أرضية صلبة لتجديد يحفظ للمواطن استقراره ويبقيه على تماس مع آخر تطورات العصر ويضمن فاعلية دور ريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية لم تتخل عنه المملكة لحظة واحدة منذ تأسيسها.
وأكد أن ذكرى يوم التأسيس تأتي لتكون فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية ومشاركة الكويت فرحة المملكة بذكرى يوم التأسيس يأتي تأكيدًا لمتانة العلاقة التاريخية للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والتي تزخر بصفحات من المواقف المشرفة في تاريخ البلدين تعد نموذجًا يُحتذى به في بناء العلاقات الدولية وتتميز العلاقة بروابط أخوية ممتدة راسخة ومتماسكة لما للمملكة من مكانة خاصة في قلوب الكويتيين كما للكويت من مكانة خاصة في وجدان السعوديين داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلدينا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ومزيدًا من التقدم والازدهار في ظل القيادتين الحكيمتين لمواصلة مسيرة الخير والنماء.