"فيصل الصباح" يحتفي بيوم التأسيس.. ذكرى تجسد معاني الاعتزاز بمملكة الخير والعطاء

وأكد أن ذكرى يوم التأسيس تأتي لتكون فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية ومشاركة الكويت فرحة المملكة بذكرى يوم التأسيس يأتي تأكيدًا لمتانة العلاقة التاريخية للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والتي تزخر بصفحات من المواقف المشرفة في تاريخ البلدين تعد نموذجًا يُحتذى به في بناء العلاقات الدولية وتتميز العلاقة بروابط أخوية ممتدة راسخة ومتماسكة لما للمملكة من مكانة خاصة في قلوب الكويتيين كما للكويت من مكانة خاصة في وجدان السعوديين داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلدينا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ومزيدًا من التقدم والازدهار في ظل القيادتين الحكيمتين لمواصلة مسيرة الخير والنماء.