"تنمية الحياة الفطرية": رصد تجوُّل القط الرملي في محمية نفود العريق

وقال المركز: "في مشهد يعكس جمال الحياة الفطرية في السعودية، رصد المركز خلال عمليات المسح اليومية للتنوع الأحيائي في المناطق المحمية تجوُّل القط الرملي في محمية نفود العريق، بما يؤكد نجاح الجهود لحماية هذا الكائن النادر في بيئاته الطبيعية".