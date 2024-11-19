"تنمية الحياة الفطرية": رصد تجوُّل القط الرملي في محمية نفود العريق

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه رصد خلال عمليات المسح اليومية تجوُّل القط الرملي في محمية نفود العريق، وأكد نجاح الجهود لحماية هذا الكائن النادر في بيئاته الطبيعية.
وقال المركز: "في مشهد يعكس جمال الحياة الفطرية في السعودية، رصد المركز خلال عمليات المسح اليومية للتنوع الأحيائي في المناطق المحمية تجوُّل القط الرملي في محمية نفود العريق، بما يؤكد نجاح الجهود لحماية هذا الكائن النادر في بيئاته الطبيعية".
وفي فبراير الماضي أعلن المركز أنه رصد لأول مرة في محمية الوعول ظهور القط الرملي؛ ما يترجم جهود الحماية والمحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل النظم البيئية.
وفي ديسمبر 2020م ذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر حسابه في منصة "إكس" أن القط الرملي يستوطن المناطق الرملية، ويتميز بقدرة عالية على التكيف مع نقص الماء والغذاء. ولون جسمه رمادي مصفر، وعلى أطرافه خطوط عريضة.
وأضاف: "هو حيوان ليلي المعيشة، يتغذى على القوارض والزواحف والطيور. عدوه الأول في الطبيعة هو الإنسان، ثم العقبان والبوم والضباع".