بالتعاون مع شركة "بابيني".. "الثقافة" تحتفي باليوم العالمي للنمر العربي في الرياض

وتنطلق هذه الفعالية النوعيّة بدايةً من ماراثون الرياض/ كات ووك في بوليفارد سيتي بالرياض خلال الفترة من 10 إلى 23 فبراير الجاري، متضمنةً توفير حافلة مخصصة تضّم غرفة تفاعلية تُقدم شخصية تُعرف باسم "نمر" من خلال الرسوم المتحركة، وأغنية خاصة بهذه المناسبة، على أن تتجوّل الحافلة خلال الفترة المذكورة في مجموعةٍ من المواقع المختارة؛ مثل حي البجيري في الدرعية، وساحة الكندي في حي السفارات، وعدد من المدارس، والجمعيات الخيرية؛ لتُقدم للأطفال في قطاعات مختلفة تجربة ممتعة وتفاعلية وثريّة عبر دعوتهم للصعود إلى الحافلة، ومشاركة شخصية "نمر" الاحتفاء في مدةٍ تتراوح بين 2 إلى 4 دقائق، وبعدها يحصلون على هدايا تذكارية بمناسبة هذا اليوم.