بالتعاون مع شركة "بابيني".. "الثقافة" تحتفي باليوم العالمي للنمر العربي في الرياض

تحتفي وزارة الثقافة باليوم العالمي للنمر العربي، الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 23 فبراير الجاري في عدةِ مواقع بمدينة الرياض، بالتعاون مع شركة "بابيني"؛ لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على النمر العربي، الذي يُعدُّ من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، وذلك عبر توعية الأطفال وأسرهم عن طريق إنتاج مجموعة من الألعاب والمنتجات الفنية التي تُجسّد جمال النمر العربي، وتجسد أهمية الحفاظ عليه.
وتنطلق هذه الفعالية النوعيّة بدايةً من ماراثون الرياض/ كات ووك في بوليفارد سيتي بالرياض خلال الفترة من 10 إلى 23 فبراير الجاري، متضمنةً توفير حافلة مخصصة تضّم غرفة تفاعلية تُقدم شخصية تُعرف باسم "نمر" من خلال الرسوم المتحركة، وأغنية خاصة بهذه المناسبة، على أن تتجوّل الحافلة خلال الفترة المذكورة في مجموعةٍ من المواقع المختارة؛ مثل حي البجيري في الدرعية، وساحة الكندي في حي السفارات، وعدد من المدارس، والجمعيات الخيرية؛ لتُقدم للأطفال في قطاعات مختلفة تجربة ممتعة وتفاعلية وثريّة عبر دعوتهم للصعود إلى الحافلة، ومشاركة شخصية "نمر" الاحتفاء في مدةٍ تتراوح بين 2 إلى 4 دقائق، وبعدها يحصلون على هدايا تذكارية بمناسبة هذا اليوم.
وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص وزارة الثقافة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع العام، والخاص، وغير الربحي؛ بهدف تكثيف الجهود الوطنية للاحتفاء بالأحداث العالمية التي تعكس الثقافة السعودية وما يرتبط بها في مختلف المجالات، وتوعية الأطفال بالنمر العربي، ووجوده في المملكة، وأهمية الحفاظ عليه.