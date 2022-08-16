المملكة تشارك في المؤتمر الوزاري للنقل في البلدان النامية غير الساحلية بتركمانستان

ونوه "البداح" بإيمان المملكة أن آثار التغيّر المناخي لا يقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن، ومن خلال تنسيق الجهود الإقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات، لتحقيق إنجازات متسارعة في هذا الجانب، وسعي المملكة من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال العديد من المبادرات، والوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوُّعها الاقتصادي.