هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم مع شركة "عِلم" لدعم التحول الرقمي في المنظومة الهندسية

وقّع سعادة الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فيصل اليمني مذكرة تفاهم مع سعادة نائب رئيس شركة "عِلم" الأستاذ عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض “سيتي سكيب العالمي” المُقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التقنية والتحول الرقمي في القطاع الهندسي، بما يدعم توجهات رؤية السعودية 2030 في تسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة القطاعات المهنية، وتعزيز الشفافية، وتطوير الأنظمة الداعمة للحوكمة في الأعمال الهندسية.
وتسعى المذكرة إلى تطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع مستوى الامتثال المهني، وتحسين كفاءة العمليات المتعلقة بتحسين جودة أعمال المكاتب والشركات الهندسية، إلى جانب تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وفق المعايير المهنية.
كما تشمل المذكرة العمل على تطوير منصات رقمية داعمة لخدمات الهيئة، وتفعيل الأدوات المساعدة في إدارة العمل الهندسي، والاستفادة من قدرات شركة “عِلم” في بناء حلول رقمية متكاملة تحسن تجربة المستخدمين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وأكد الأمين العام للهيئة أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول التقني في القطاع الهندسي، وتطوير بنية رقمية متقدمة تدعم جودة الممارسات المهنية، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من منتسبي الهيئة من الأعضاء والمكاتب الهندسية في المملكة