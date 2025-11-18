هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم مع شركة "عِلم" لدعم التحول الرقمي في المنظومة الهندسية

وأكد الأمين العام للهيئة أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول التقني في القطاع الهندسي، وتطوير بنية رقمية متقدمة تدعم جودة الممارسات المهنية، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من منتسبي الهيئة من الأعضاء والمكاتب الهندسية في المملكة