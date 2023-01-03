لأول مرة بنجران وفي 30 دقيقة.. علاج ورم كبدي بـ"التردد الحراري"

وقالت "صحة نجران": إن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بالمنطقة، استقبل مريضًا ستينيًّا عبر قسم الطوارئ، وهو يشكو من آلام حادة في الجهاز الهضمي.. وبعد إجراء الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، تَبَيّن وجود ورم في الكبد، مع الأخذ في الاعتبار ملف المريض الطبي السابق الذي أجرى فيه استئصالًا جراحيًّا من ورم كان في المعدة.