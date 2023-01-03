لأول مرة بنجران وفي 30 دقيقة.. علاج ورم كبدي بـ"التردد الحراري"

نجح فريق طبي مختص بالأشعة التداخلية والقسطرة، في إجراء عملية لمريض بتقنية التردد الحراري، لعلاج ورم كبدي، استغرقت مدتها 30 دقيقة.
وقالت "صحة نجران": إن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بالمنطقة، استقبل مريضًا ستينيًّا عبر قسم الطوارئ، وهو يشكو من آلام حادة في الجهاز الهضمي.. وبعد إجراء الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، تَبَيّن وجود ورم في الكبد، مع الأخذ في الاعتبار ملف المريض الطبي السابق الذي أجرى فيه استئصالًا جراحيًّا من ورم كان في المعدة.
وأضافت: "تَقرر على الفور إجراء تدخل علاجي من قِبَل فريق الأشعة التداخلية بتقنية التردد الحراري الذي يُستخدم في المنطقة لأول مرة، وعلاج الورم الكبدي من خلال إبرة تدخل عن طريق الجلد، تحت إرشادات الأشعة، ثم يتم كيّ الورم والقضاء على جميع الخلايا السرطانية، وتم نقله لقسم التنويم عقب العملية؛ لمتابعة الحالة حتى استقرت وخرج من المستشفى بصحة وعافية.
وأشار الفريق الطبي إلى أن العلاج بالتردد الحراري، سجّل نِسَبًا عالية جدًّا في الشفاء، ولم يصحبه مضاعفات أو آلام يعاني منها المريض، وتكون نسبة التعافي أسرع وخروج المريض من المنشأة الصحية أكبر.
يُذكر أن قسم الأشعة التداخلية والقسطرة بالمستشفى قام بإجراء أكثر من 3696 عملية خلال العام 2022، تضمنت علاج الأورام وسحب الجلطات وإيقاف النزيف وفتح الشرايين والعديد من الإجراءات الأخرى؛ مما أسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المنطقة.