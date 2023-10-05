"العُلا".. 4000 عام من الحضارة البشرية تعكسها "مرايا" سعودية

وفي محافظ العُلا الحجر أو مدائن صالح وهي من الأماكن الأثرية التي يمكن أن يطلق عليها المتحف المفتوح حيث تبلغ مساحة المنطقة الأثرية 13.39 كم، وتضم هذه المساحة آثارًا قائمة وأخرى تنتظر الكشف عنها، والآثار القديمة في الحجر تتمثل في النقوش الصخرية التي تركها الأقوام المتعاقبة وهي آثار ثمودية ولحيانية ونبطية، وتقع الحجر على بعد 22 كم شمال شرق العُلا، عند دائرة عرض 47- 26 شمالاً، وخط طول 53- 37 شرقًا.

وتقع محافظة العلا شمال غرب المملكة، وتتبع إداريًا لإمارة منطقة المدينة المنورة، وتبعد عن مركز الإمارة تقريبًا 300 كيلو متر شمالاً، ويصل عمر الاستيطان البشري فيها إلى نحو 4000 عام.

وخلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا يومي 9 و10 إبريل عام 2018م، تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين حول مشروع تطوير محافظة العُلا؛ وذلك من أجل حماية وتعزيز التراث الثقافي، وتعزيز المعرفة العلمية والتراثية بالمحافظة.

وفي فبراير عام 2019م، أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية العُلا التي تهدف إلى تطويرها بطريقة مسؤولة لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين، وتُسهم الرؤية بـ120 مليار ريال سعودي من الناتج المحلي التراكمي.