"الفالح": زيارة رئيس الوزراء الياباني للمملكة أسهمت في إطلاق مبادرات أهمها "منارة"

وقال "الفالح" على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي- الياباني: لقد مثلت هذه الزيارة استكمالًا للعمل المتواصل والمشترك بين البلدين وأسهمت في إطلاق مبادرات نوعية؛ أهمها مبادرة "منارة" للتعاون في مجالات الطاقة.