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"الفالح": زيارة رئيس الوزراء الياباني للمملكة أسهمت في إطلاق مبادرات أهمها "منارة"

قدّم للوفد الياباني في منتدى الاستثمار التحية الرسمية باللغة اليابانية
وزير الاستثمار خالد الفالح
وزير الاستثمار خالد الفالح

ذكر وزير الاستثمار خالد الفالح أن زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للمملكة ولقاءه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أثمرت توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية.

وقال "الفالح" على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي- الياباني: لقد مثلت هذه الزيارة استكمالًا للعمل المتواصل والمشترك بين البلدين وأسهمت في إطلاق مبادرات نوعية؛ أهمها مبادرة "منارة" للتعاون في مجالات الطاقة.

وحرص وزير الاستثمار على تقديم التحية للوفد الياباني بالتحية الرسمية باللغة اليابانية.

وزير الاستثمار
خالد الفالح
رئيس الوزراء الياباني
فوميو كيشيدا

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