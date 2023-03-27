أمير الشرقية يدشن مبادرة "أزرق" ويبارك توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذها

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مبادرة "أزرق"، التي ينفذها مركز الأمير نايف لتأهيل الأطفال بالتعاون مع عدد من الجهات.
وبارك أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرات تفاهم بين المركز وجمعية الرحمة وجمعية أصدقاء المرضى للمشاركة في تنفيذ المبادرة .
من ناحيتها، قالت نوف الرشيدي الرئيس التنفيذي للمركز: تهدف مبادرة "أزرق" إلى اكتشاف وعلاج الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية وتمكينهم من الالتحاق بالتعليم العام وتحسين جودة حياتهم من خلال تقديم التأهيل الطبي المتخصص لهم.
وأضافت: يهدف مركز الأمير نايف للعلاج الطبيعي من تمكين الطفل ذوي الإعاقة من تحقيق وبلوغ أقصى إمكانياته الحركية والذهنية، وذلك بتوفير مكان آمن له لممارسة مهاراته وإمكانياته في بيئة علاجية كفيلة بأن تجعل تلك المهارات قابلة للانتقال لبيئة الحياة الطبيعية، حيث تقدم له الخدمات العلاجية المناسبة منذ الولادة وحتى سن الثانية عشرة .
وتابعت "الرشيدي": مركز الأمير نايف للعلاج الطبيعي هو أول مركز طبي تأهيلي في المنطقة الشرقية حيث يستخدم المقاييس المعتمدة عالميًا في التقييم، والأجهزة المستخدمة والأساليب العلاجية المختارة هي المثبت فعاليتها في الدراسات والأبحاث ويوجد في المركز فريق طبي مؤهل.
وأشارت إلى أن المركز يسعى دائمًا للتعليم والتطوير المستمر لفريق العمل على أحدث التقنيات والأساليب العلاجية جنبًا إلى جنب في سعينا في التطوير المستمر للأقسام والخدمات العلاجية.
ورفعت "الرشيدي" الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ورعايته للمركز لتحقيق أهدافه في خدمة الأطفال ذوي الإعاقة.