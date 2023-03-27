أمير الشرقية يدشن مبادرة "أزرق" ويبارك توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذها

وأضافت: يهدف مركز الأمير نايف للعلاج الطبيعي من تمكين الطفل ذوي الإعاقة من تحقيق وبلوغ أقصى إمكانياته الحركية والذهنية، وذلك بتوفير مكان آمن له لممارسة مهاراته وإمكانياته في بيئة علاجية كفيلة بأن تجعل تلك المهارات قابلة للانتقال لبيئة الحياة الطبيعية، حيث تقدم له الخدمات العلاجية المناسبة منذ الولادة وحتى سن الثانية عشرة .