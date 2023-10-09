تحويل الحركة عند تقاطع طريقَي الملك خالد والأمير عبدالرحمن السديري بمدينة سكاكا

أعلنت #أمانة_منطقة_الجوف تحويل الحركة في طريق الخدمة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري بمدينة #سكاكا، اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وذلك نظرًا لأعمال مشروع إنشاء نفق في الموقع.https://t.co/WE4q6Y4Jie#مواكبة_لاتنتهي pic.twitter.com/h1mMMRfB81