"غلام": التقديرات المستقبلية تشير لتعرض معظم المناطق لظواهر جوية شديدة

وقال "غلام": نتطلع اليوم إلى تقوية شراكاتنا، من خلال حوكمة أعمالنا المتعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية لتحقيق الأهداف العملية الناجحة في هذا الجانب، وسنعمل بعد إنجاز أعمال هذه الورشة واعتماد مخرجاتها إلى إعداد التمارين والفرضيات التي ستساعد في تحقيق الجاهزية والتكاملية في إجراءات التعامل مع آلية الإبلاغ عن الظواهر الجوية.