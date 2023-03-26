"السليمان": الذي يدعو لفتح المطاعم في نهار رمضان لا يحترم مشاعر المسلمين ولا يُعظِّم شعائر الله

أكد عضو هيئة كبار العلماء، د. عبدالسلام السليمان، أن الذي يدعو لفتح المطاعم في نهار رمضان لا يحترم مشاعر المسلمين، ولا يُعظِّم شعائر الله.
وأضاف لبرنامج الراصد على "الإخبارية": "احترام مشاعر الآخرين واجب على المسلمين وغير المسلمين، فإذا ذهبت إلى بلد آخر غير مسلم فيجب معرفة عاداتهم؛ لأنها مُحكمة؛ فلا يصح أن أخرج أمام الناس بطريقة ربما تثير أهل البلد، وهذا شيء متعارف عليه".
وتساءل في هذا الإطار: "كيف يطلب هؤلاء جرح مشاعر المسلمين بالدعوة لفتح المطاعم في نهار رمضان، خاصة أنها شعيرة عظيمة تتعلق بالصيام؟!".
كما شدد عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالسلام السليمان، على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، مشيرًا إلى أن "ترك الصلاة منشؤه أحيانًا تهاون الأم والأب في تربية أبنائهما وقت الصغر".
ودعا الأهل إلى تعويد أبنائهم على الصلاة منذ الصغر، وبذل الأسباب.
وأوضح السليمان أنه ربما يُحرم الرجل من استجابة الدعاء بسبب ظلمه للناس، مشيرًا إلى أنه لا حاجة للتكلف والسجع بالدعاء.