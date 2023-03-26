"السليمان": الذي يدعو لفتح المطاعم في نهار رمضان لا يحترم مشاعر المسلمين ولا يُعظِّم شعائر الله

كما شدد عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالسلام السليمان، على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، مشيرًا إلى أن "ترك الصلاة منشؤه أحيانًا تهاون الأم والأب في تربية أبنائهما وقت الصغر".