معرض "السعودية نحو الفضاء" يشاركُ زوَّارَه تجربة العيش بالفضاء

ويقع معرض الرياض على طريق الملك فهد مقابل مركز الملك عبدالله المالي، وفي مدينة جدة في ساحة النورس بالواجهة البحرية، بينما يقام في مدينة الظهران بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ويفتح أبوابه من التاسعة صباحاً حتى 12 مساءً، ومن ثم يُعاد فتح أبوابها من الرابعة حتى العاشرة مساءً.