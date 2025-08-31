المرور: ملاحقة مركبات الطوارئ مخالفة مرورية غرامتها بين 500 و900 ريال

وجددت الإدارة العامة للمرور دعوتها لقائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة المرورية، وتجنب الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مضاعفة الأخطار على الطرق، مشددة على أن احترام مهام سيارات الإسعاف والدوريات والجهات الأمنية هو واجب وطني وأخلاقي قبل أن يكون التزاماً قانونياً.