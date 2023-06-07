وزير الخارجية يفتتح الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العربي- الصيني بالرياض الأحد المقبل

كما أكّد أن هذا الحدث المرتقب سيمثل نقلة مهمة في العلاقات التجارية العربية- الصينية، مُبيناً أنه يُعدّ الأكبر من نوعه على الإطلاق، حيث يتضمن برنامجاً ثرياً يشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً من الوزراء وقادة الشركات الكبرى، في الصين والدول العربية، ويشمل ثماني جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل، وعدداً كبيراً من اللقاءات الخاصة، والفعاليات الجانبية، الهادفة، في مجملها، للتعريف بالمشروعات النوعية، والتقنيات الحديثة المبتكرة، والجهات التي تلعب دوراً مهماً في تكثيف التعاون الاستثماري والتجاري بين الصين والدول العربية، كما تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة الحالية والمستقبلية.