بلدية بيشة تعالج 8 آلاف متر من الحُفر والهبوطات.. خلال الشهر الماضي

أنهت بلدية محافظة بيشة، خلال الشهر الماضي، أعمال معالجة الحفر والتشققات في الطبقة الإسفلتية لبعض الشوارع بالمحافظة، بعد تخصيص فرق ميدانية لأعمال الصيانة والمُعالجة.
جاء ذلك ضمن جهودها في معالجة مظاهر التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة آمنة للتنقل.
وقال رئيس بلدية بيشة "علي آل جلبان": البلدية تسعى جاهدةً إلى رفع مستوى أداء الطرق والشوارع وتحقيق رضا مستخدميها بتغطية الشوارع والطرق بمشروعات السفلتة والصيانة.
وأضاف: تمّ الانتهاء من معالجة 8 آلاف متر من هُبوطات وحُفر الشوارع وفق خطة العمل المُتبعة لهذه الأعمال التي تهدف إلى رفع كفاءة الطرق وتطويرها وفقاً لأعلى معايير السلامة المرورية.
وأردف "آل جلبان": البلدية تعمل بخطة عمل تهدف إلى معالجة الحفر والتشققات الأرضية وإصلاحات مواقع الهبوط في المحافظة ومراكزها بما يضمن سلامة المستخدمين ويحافظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.
وتابع: الأعمال الميدانية شملت إزالة 84 مطبًا عشوائيًا في مواقع متعددة بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.