بلدية بيشة تعالج 8 آلاف متر من الحُفر والهبوطات.. خلال الشهر الماضي

أنهت بلدية محافظة بيشة، خلال الشهر الماضي، أعمال معالجة الحفر والتشققات في الطبقة الإسفلتية لبعض الشوارع بالمحافظة، بعد تخصيص فرق ميدانية لأعمال الصيانة والمُعالجة.