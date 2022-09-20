من أهم القصور التاريخية بالعالم.. قصر الملك عبدالعزيز بالسيح تُحفة عمرها 82 عامًا

ويتكون القصر الواقع في حي العزيزية وسط مدينة السيح، من وحدات معمارية متماثلة من حيث التصميم، ومواد البناء وعدد الطوابق، وجرى تشييده على الطراز الإسلامي الحديث، بحجر مغطى بطبقة من الجص، يبلغ طول الوحدة 30 مترًا وهي مربعة الشكل، وتتكون من طابقين؛ الأول منهما انتشرت فيه فتحات مستطيلة للإنارة الطبيعية في الثلث العلوي من الجدران الخارجية، ويقابل كل فتحة من هذه الفتحات نافذة كبيرة في الثلث السفلي من الطابق الثاني يبلغ مقاسها 70×150 سم، وهذا الشكل أضفى على المبنى لمسة جمالية، وزُخرفت أبواب القصر بزخارف نباتية قوامها أوراق نباتية متكررة.