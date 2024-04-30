الموت يغيّب الأديب "المعطاني" نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً

وقال السلمي؛ عن المعطاني؛ "عرف النادي وعرفه النادي محاضراً وعضو مجلس إدارة ورئيس جمعية ثقافة وفنون في جدة، فحضوره في المشهد الثقافي دائمٌ، وطرحه ورأيه مؤثرٌ، ومكانته الأدبية والنقدية والأكاديمية جليةٌ، لم تصرفه المناصب عن مُلاعبة ومداعبة جمال العبارة، وحفظ الشعر، ينهل من معينٍ لا ينضب".