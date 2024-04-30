الموت يغيّب الأديب "المعطاني" نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً

غيَّب الموت الأديب الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني الهذلي؛ نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً.
والمعطاني؛ معروفٌ بمشاركاته الثقافية على مستوى منطقة مكة المكرّمة، فقد كرّمه النادي الأدبي الثقافي بجدة قبل نحو شهرين في الدور الـ 20 من ملتقى قرّاء النص.
وقال عنه رئيس مجلس إدارة "أدبي جدة"، الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي؛ ممتدحاً سجاياه، بقوله: "إذا تحدث فكأنما يدير على السمار كؤوساً من سلاف الكلمات الأنيقة، تساعده ذاكرة المؤرخ، ويرفده جراب الأديب".
وقال السلمي؛ عن المعطاني؛ "عرف النادي وعرفه النادي محاضراً وعضو مجلس إدارة ورئيس جمعية ثقافة وفنون في جدة، فحضوره في المشهد الثقافي دائمٌ، وطرحه ورأيه مؤثرٌ، ومكانته الأدبية والنقدية والأكاديمية جليةٌ، لم تصرفه المناصب عن مُلاعبة ومداعبة جمال العبارة، وحفظ الشعر، ينهل من معينٍ لا ينضب".
وقيل عن الدكتور المعطاني -رحمه الله-، إنه رجلٌ استثنائي بمعنى الكلمة، ويكفي أن له مبادرة أكاديمية الشعر، ووقف لغة القرآن الكريم، وكرسي الاعتدال، وجائزة الأمير عبدالله الفيصل.
«سبق» تعزي أسرة الفقيد المعطاني؛ وتسأل الله له الرحمة والغفران.