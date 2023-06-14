"أمير تبوك" يرعى حفل جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 36 ويكرّم الفائزين

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مساء أمس، حفل جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 36.
وكان في استقبال الأمير فهد بن سلطان، لدى وصوله مقر الحفل بفندق جراند ملينيوم بتبوك، رئيس جامعة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، وأعضاء اللجنة.
بدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الطالبان غلاء بركة البلوي، وزياد عادل البلوي، كلمتين نيابة عن المتفوقين والمتفوقات في التحصيل العلمي.
ونوّه رئيس جامعة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور عبدالله الذيابي، في كلمة له بما تحمله الجائزة من مضامين.
وألقى الدكتور نايف الجهني، قصيدة شعرية ترحيبية بأمير المنطقة، بعد ذلك كرّم الأمير فهد بن سلطان، الفائزين والفائزات في الجائزة، في مجال الخدمة المجتمعية، وفي مسار المنشآت تم تكريم شركة نيوم لدورها الفعال في المشاركة المجتمعية بالمنطقة وإطلاقها عديداً من المبادرات التي لامست الإنسان والمكان، وفي مسار الأفراد كرم محمد أمين بن قاسم ثابت، نظير إسهاماته في عديدٍ من المجالات المجتمعية والمشاركة الفعالة في عديدٍ من الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وفي مجال التميُّز في الإبداع والابتكار تمّ تكريم عضو هيئة التدريس بجامعة تبوك الدكتور المهند بن عبدالوهاب الكيال، نظير أبحاثه في مجال الفيروسات القاتلة للأورام باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية العكسية وحصوله على براءتَي اختراع، كما كرّم الفائزين والفائزات في مجال التفوق العلمي البالغ عددهم 33 فائزاً وفائزة، متمنياً للفائزين والفائزات دوام التوفيق والسداد، في خدمة دينهم ثم مليكهم والوطن.
وعلى هامش الحفل كرّم أمير منطقة تبوك، المشرف العام على جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، عن فترة عمله السابقة أميناً عاماً للجائزة الممتدة لأكثر من 26 عاماً.
وأعرب أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي عن سعادته بما شاهده من تميز ونجاح لكل المكرّمين والمكرّمات، قائلاً:" أبارك لأبنائي وبناتي الذين أسعدوني اليوم وأسعدوا بلادهم، وأتذكر قبل أكثر من 36 عاماً، وأنا أكرّم أوائل الفائزين حينها بالجائزة، كيف كان التنافس حينها، وإلى أين وصل الفائزون بهذه الجائزة الآن، فمنهم الطبيب والطبيبة والمهندس والمهندسة ورجال وسيدات الأعمال والمزارعون والطيارون والضباط، وهذا الهدف من الجائزة التي نسأل الله أن يبارك لأبنائنا وبناتنا فيها، وندعو لهم دائماً بدوام التوفيق.
حضر الحفل مديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.