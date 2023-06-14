"أمير تبوك" يرعى حفل جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 36 ويكرّم الفائزين

وألقى الدكتور نايف الجهني، قصيدة شعرية ترحيبية بأمير المنطقة، بعد ذلك كرّم الأمير فهد بن سلطان، الفائزين والفائزات في الجائزة، في مجال الخدمة المجتمعية، وفي مسار المنشآت تم تكريم شركة نيوم لدورها الفعال في المشاركة المجتمعية بالمنطقة وإطلاقها عديداً من المبادرات التي لامست الإنسان والمكان، وفي مسار الأفراد كرم محمد أمين بن قاسم ثابت، نظير إسهاماته في عديدٍ من المجالات المجتمعية والمشاركة الفعالة في عديدٍ من الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وفي مجال التميُّز في الإبداع والابتكار تمّ تكريم عضو هيئة التدريس بجامعة تبوك الدكتور المهند بن عبدالوهاب الكيال، نظير أبحاثه في مجال الفيروسات القاتلة للأورام باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية العكسية وحصوله على براءتَي اختراع، كما كرّم الفائزين والفائزات في مجال التفوق العلمي البالغ عددهم 33 فائزاً وفائزة، متمنياً للفائزين والفائزات دوام التوفيق والسداد، في خدمة دينهم ثم مليكهم والوطن.