"الحمادي": الدراسة 180 يومًا ولو عاد نظام الفصلين.. لزيادة كفاءة المخرجات التعليمية

وقال "الحمادي": إن إعلان الوزير عن زيادة الأيام الدراسية إلى مائة وثمانين يومًا دراسيًا يؤدي إلى زيادة كفاءة المخرجات التعليمية، موضحًا أنه لا يوجد إشكال وفوارق بين التعليم العام والجامعي حاليًا؛ نظرًا لتوحيد موعد بداية الدراسة ونهايتها بين المراحل، معتبرًا أن الوزارة ترى أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة مناسب للتعليم العام بحيث تتمكن من زيادة المواد والمهارات وتفعيل الأنشطة مثل المسارح والرياضة والموسيقى .