"الحمادي": الدراسة 180 يومًا ولو عاد نظام الفصلين.. لزيادة كفاءة المخرجات التعليمية

قال المستشار التعليمي والتربوي عبداللطيف الحمادي: إن عدة الأيام الدراسية 180 يومًا دراسيًا حتى لو تمت إعادة نظام الفصلين الدراسيين كما هو معمول به في الجامعات التي عادت لنظام الفصلين حاليًا .
وقال "الحمادي": إن إعلان الوزير عن زيادة الأيام الدراسية إلى مائة وثمانين يومًا دراسيًا يؤدي إلى زيادة كفاءة المخرجات التعليمية، موضحًا أنه لا يوجد إشكال وفوارق بين التعليم العام والجامعي حاليًا؛ نظرًا لتوحيد موعد بداية الدراسة ونهايتها بين المراحل، معتبرًا أن الوزارة ترى أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة مناسب للتعليم العام بحيث تتمكن من زيادة المواد والمهارات وتفعيل الأنشطة مثل المسارح والرياضة والموسيقى .
وأضاف أن ذلك يسهم في تغيير البيئة التعليمية في المدارس لتصبح بيئة جاذبة، وتحل هذه الإجراءات مشكلة الإجازة الطويلة التي كانت تتسبب بالنقص في التحصيل العلمي، ولا تزال هذه الفصول الدراسية تحت التقييم والدراسة .