"البيئة" تطلق حملة للتوعية بمخاطر الخضراوات والفاكهة مجهولة المصدر بجدة

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ألزمت المزارعين بوضع بطاقة تعريفية للمنتجات، ابتداءً من تاريخ 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م؛ لمعرفة مصادر المنتجات والتأكّد من سلامتها وسهولة تتبعها وتسعى من خلال هذه الآلية إلى تحقيق مستويات عالية لسلامة المنتجات الزراعية المعروضة في السوق المركزي، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الرقابي على المنتجات الزراعية الواردة إلى الأسواق، والحد من عرض المنتجات مجهولة المصدر التي لا تحمل سجلات زراعية معتمدة من الجهات المختصة ومصادرة المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية وقد اعتمدت ساعات التطوع لمتطوعي المبادرة الذين قاموا بالتسجيل بالفرصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.