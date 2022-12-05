"البيئة" تطلق حملة للتوعية بمخاطر الخضراوات والفاكهة مجهولة المصدر بجدة

أطلقت فرع وزارة البيئة بجدة حملة تطوعية للتوعية بمخاطر الخضراوات والفاكهة، مجهولة المصدر وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع في سوق الخضار والفاكهة المركزي بحي الصفا بجدة.
وقال مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهرانى إن الحملة تقام من الساعة الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً بمشاركة كل من إدارة الأسواق والنفع العام بوزارة البيئة والمياه والزراعة والشؤون الصحية بجدة و مركز صحي الأمير عبد المجيد وعدد من المتطوعين.
وأشار إلى أن الحملة ستقوم بشرح وتوعية المستهلك بآلية اختيار الخضراوات والفواكه السليمة من ناحية ظاهرية بالإضافة إلى استعراض عمل مختبر السوق لعمليات فحص خلو الخضراوات والفواكه من المبيدات والتأكد من عدم سقيا الخضراوات والفواكه من مياه الصرف الصحي.
وأوضح "الزهراني" أنه يتم التعامل مع المنتجات الزراعية مجهولة المصدر وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة لدى الوزارة والجهات ذات العلاقة، وبين أن الهدف من المبادرة خلق بيئة صحية توعوية لمرتادي حلقة الخضار والفاكهة.
وشدد على حرص الوزارة على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر للأسواق، مؤكدة أنها ستمنع دخول أي منتج زراعي ليس به بطاقة تعريفية، وستستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وسلامتها لصحة المستهلك.
يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ألزمت المزارعين بوضع بطاقة تعريفية للمنتجات، ابتداءً من تاريخ 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م؛ لمعرفة مصادر المنتجات والتأكّد من سلامتها وسهولة تتبعها وتسعى من خلال هذه الآلية إلى تحقيق مستويات عالية لسلامة المنتجات الزراعية المعروضة في السوق المركزي، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الرقابي على المنتجات الزراعية الواردة إلى الأسواق، والحد من عرض المنتجات مجهولة المصدر التي لا تحمل سجلات زراعية معتمدة من الجهات المختصة ومصادرة المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية وقد اعتمدت ساعات التطوع لمتطوعي المبادرة الذين قاموا بالتسجيل بالفرصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.