"بي أيه إي" سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها الدفاعية في معرض DSEI 2025 في لندن

تشارك شركة بي أيه إي سيستمز في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI 2025، الذي يُعقد في "مركز إكسل لندن" خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2025. وتستعرض خلال مشاركتها مجموعة من أحدث التقنيات والحلول المتطورة في مجالات الدفاع الجوي والبحري والبري والفضائي والرقمي، عبر سلسلة من الجلسات والحوارات التي يقدمها عدد من خبراء الشركة.
وتأتي مشاركة الشركة في هذا الحدث العالمي انطلاقاً من حرصها على تعزيز شراكاتها مع الشركات الدولية بما يسهم في تحفيز البحث والتطوير في القطاع الدفاعي، خصوصاً أن معرض DSEI يُعد من أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم، حيث يشكل منصة رئيسية تجمع الشركات والخبراء وصناع القرار لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والأمن.
والجدير بالذكر أن شركة بي أيه إي سيستمز تلعب دوراً هاماً في تطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، من خلال تطوير الكوادر الوطنية وتوطين خدمات الصيانة والتدريب التقني.