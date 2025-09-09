"بي أيه إي" سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها الدفاعية في معرض DSEI 2025 في لندن

تشارك شركة بي أيه إي سيستمز في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI 2025، الذي يُعقد في "مركز إكسل لندن" خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2025. وتستعرض خلال مشاركتها مجموعة من أحدث التقنيات والحلول المتطورة في مجالات الدفاع الجوي والبحري والبري والفضائي والرقمي، عبر سلسلة من الجلسات والحوارات التي يقدمها عدد من خبراء الشركة.