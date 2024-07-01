القيادة تهنئ "ماري سيمون" بذكرى يوم كندا.. ورئيس بوروندي بذكرى الاستقلال

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة، بهذه المناسبة لرئيس جمهورية بوروندي، حيث عبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.