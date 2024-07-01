القيادة تهنئ "ماري سيمون" بذكرى يوم كندا.. ورئيس بوروندي بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لماري ماي سيمون الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة للحاكم العام لكندا.
وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، للرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد برقية تهنئة، بهذه المناسبة لرئيس جمهورية بوروندي، حيث عبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.