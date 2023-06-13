المفتي يتسلّم التقريرَ الختامي لمبادرة "وقاية للتحذير من خطر المخدرات" المنفّذة بالباحة

استقبل سماحةُ مفتي عام المملكة رئيسُ هيئة كبار العلماء الرئيسُ العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مقرّ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالطائف؛ مفوضَ الإفتاء ومديرَ فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة الباحة، محمد بن سعود آل فهيد، الذي سلّمه التقريرَ الختامي لمبادرتَي: "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"، و"وقاية للتحذير من خطر المخدرات" التي دشّنها أمير منطقة الباحة مؤخرًا.