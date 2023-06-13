المفتي يتسلّم التقريرَ الختامي لمبادرة "وقاية للتحذير من خطر المخدرات" المنفّذة بالباحة

استقبل سماحةُ مفتي عام المملكة رئيسُ هيئة كبار العلماء الرئيسُ العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مقرّ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالطائف؛ مفوضَ الإفتاء ومديرَ فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة الباحة، محمد بن سعود آل فهيد، الذي سلّمه التقريرَ الختامي لمبادرتَي: "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"، و"وقاية للتحذير من خطر المخدرات" التي دشّنها أمير منطقة الباحة مؤخرًا.
وشكر المفتي مديرَ الفرع، على ما يقدّمه من جهود ومشاركات في إطار رسالة الرئاسة في نشر الفتاوى وتقديم الخدمات الاسترشادية والتوعوية والفكرية؛ تحقيقًا لتوجيهات ورؤى القيادة.
واستمع مفتي عام المملكة إلى شرحٍ عمّا قام به الفرع بتفعيل المبادرة والفئات المستهدفة.
من جهة أخرى استقبل نائبُ الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرفُ على مكتب المفتي العام، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، في مكتبه؛ مفوضَ الإفتاء بمنطقة الباحة ومديرَ فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة الباحة، الشيخ محمد بن سعود آل فهيد، الذي سلّمه التقريرَ الختامي للمبادرتين.
وأشاد "العواد" بالجهود والأعمال التي يقوم بها الفرع، مثمنًا لمدير الفرع والعاملين فيه جهودَهم المستمرّة.