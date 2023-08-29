يتسع لأكثر من 130 ألف نسمة.. "روشن" تعلن عن إطلاق مشروع "مرافي" شمال محافظة جدة

وسيؤدي تطوير مشروع "مرافي" المشهد الحضري بـ"جدة" إلى تحويلها إلى وجهة عالمية مع المحافظة على تراثها وإرثها الثقافي والمعماري في ذات الوقت من خلال الواجهات المستوحاة من الطراز المعماري لجدة التاريخية المدموجة بأحدث تقنيات البناء المعاصرة؛ حيث تتصل مناطق "مرافي" المتنوعة المطلة على المياه، ببعضها وبباقي جدة، عن طريق نظام التنقل متعدد الوسائط من سيارات الأجرة المائية، وخطوط الحافلات، ومحطة المترو المخصصة للخط الأحمر، والربط المباشر للقناة مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي.