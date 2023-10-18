الوطنية للإسكان تعلن عن إطلاق 3 مشاريع جديدة بضاحية الفرسان

حيث يقع مشروع ميار في المرحلة الأولى من الضاحية، وبمساحة تتخطى99 ألف ليوفّر 374 وحدة سكنية بخيارات ومساحات متنوعة تلبي كافة الرغبات والاحتياجات، حيث تمّ تصميمها بأسلوب عصري وفق أعلى معايير الجودة في البناء والتشييد، كما شهدت المرحلة الأولى تقدمًا سريعًا في أعمال البنية التحتية وحققت إنجازًا كبيرًا حيث شارف مركز المبيعات على الانتهاء وبدأ العمل على بوابة الضاحية والجامع بالإضافة إلى تقدّم الأعمال في البنية الفوقية بشكل ملحوظ لخلق مجتمعات سكنية بمعايير جديدة.