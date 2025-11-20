"الراجحي" يطلق لائحة لتنظيم العمل في المهن عالية الخطورة لتعزيز السلامة والصحة المهنية

أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لتصنيف وترخيص مزاولة هذه المهن، وضمان توفر المتطلبات الصحية والفنية والمعرفية والمهارية اللازمة للعاملين فيها، بما يسهم في الحد من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز مستويات السلامة والصحة المهنية في سوق العمل.