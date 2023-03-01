بأيادٍ سعودية.. تصنيع وتصدير مكيفات إل جي لأكثر من ٢٠ دولة حول العالم

كما علَّق محمد أبو نيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر، بالقول: "يُسعدنا العمل في هذه الشراكة مع (إل جي) لإنتاج مكيفات هواء عالية الجودة، يتم تصنيعها محليًّا، وتصديرها إلى أكثر من 20 دولة حول العالم؛ وهو ما يُعدُّ دليلاً على قوة العمالة الماهرة في السعودية، والتزام كل من شاكر وإل جي بتنمية المواهب السعودية، ودعم التصنيع المحلي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030. وقد مكننا الاستثمار الأخير في مصنعنا الحديث، والمزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز المحتوى المحلي عبر كامل سلسلة التصنيع والتوريد. وبصفتنا شركاء ملتزمين بهدف الاستدامة، لم نكتفِ في شاكر بتلبية معايير احتساب كفاءة الطاقة الموسمية الجديدة التي اعتمدتها السعودية فحسب، بل قمنا أيضًا بدفع هذه القضية إلى المستوى التالي مع مبادرة (يلا أخضر)، بالتعاون مع إل جي؛ للتوعية بفوائد استخدام تقنية الإنفرتر الأخضر المزدوج. ومع استمرارنا في توسيع قدراتنا التصنيعية، سعدنا مؤخرًا بتنظيم جولة تفقُّدية لمرافق المصنع الجديد؛ لإبراز التحديثات المدخلة في عملية الإنتاج، وتسليط الضوء على التزامنا الراسخ بمبادرة صُنع في السعودية".