بأيادٍ سعودية.. تصنيع وتصدير مكيفات إل جي لأكثر من ٢٠ دولة حول العالم

يُعدُّ مصنع إل جي-شاكر للمكيفات، الموجود على أراضي المملكة العربية السعودية، المصنع الوحيد الموجود في دولة عربية، وواحدًا من أحد عشر مصنعًا عالميًّا لتصنيع مكيفات الهواء عالية الكفاءة.. ويُعدُّ مركزًا لإمداد حلول الهواء التجارية والسكنية.
ويعكس المصنع، الذي يساهم في دعم قطاع الصناعة المحلية في المملكة العربية السعودية، جهود إل جي-شاكر المتواصلة لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها مركزًا أساسيًّا للصادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومع مواصلة التركيز على تنمية استثماراتها في المملكة العربية السعودية، أدخلت إل جي-شاكر مؤخرًا الروبوتات الصناعية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وقد أدى اعتماد تقنية التشغيل الآلي المتطورة هذه إلى تسريع قدرات التصنيع؛ ما أدى بدوره إلى زيادة الإنتاج، وخفض تكاليفه في الوقت ذاته؛ الأمر الذي لم يعزز قدرة إل جي على المنافسة في السوق السعودية فحسب، بل أدى إلى توسيع نطاق توافُر مكيفات إل جي عالية الأداء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أيضًا، تهدف إل جي إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع مجموعة شاكر لمصنع مكيفات الهواء السعودي إلى مليون وحدة سنويًّا؛ وهو ما يضاعف القيمة الإجمالية لمنتجاتها المصنَّعة محليًّا من 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
وقد استضاف مصنع إل جي- شاكر، الواقع في الرياض، عددًا من الصحفيين بتاريخ ٢٧-٢- ٢٠٢٣، وقنوات تلفزيونية؛ للقيام بجولة تعريفية بأقسام المصنع، ومشاهدة أحدث التقنيات التي توصلت لها إل جي.
وحول ذلك علَّق كين جيونج، المدير العام لشركة إل جي إلكترونيكس في السعودية، بالقول: "تبرز قوة العلاقة طويلة الأمد، التي أسستها إل جي مع شريكنا الاستراتيجي شاكر في المملكة العربية السعودية، في التزامنا تجاه تنمية المجتمعات التي نعمل فيها. وقد أدى توسيع نطاق الإنتاج المحلي مع التحديثات الأخيرة لمنشأتنا في الرياض إلى تعزيز الإنتاج الثابت لشركة إل جي، وقدرتها على تلبية طلب السوق الإقليمي بسرعة، فضلاً عن المساهمة في تطوير قطاع التصنيع المحلي".
كما علَّق محمد أبو نيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر، بالقول: "يُسعدنا العمل في هذه الشراكة مع (إل جي) لإنتاج مكيفات هواء عالية الجودة، يتم تصنيعها محليًّا، وتصديرها إلى أكثر من 20 دولة حول العالم؛ وهو ما يُعدُّ دليلاً على قوة العمالة الماهرة في السعودية، والتزام كل من شاكر وإل جي بتنمية المواهب السعودية، ودعم التصنيع المحلي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030. وقد مكننا الاستثمار الأخير في مصنعنا الحديث، والمزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز المحتوى المحلي عبر كامل سلسلة التصنيع والتوريد. وبصفتنا شركاء ملتزمين بهدف الاستدامة، لم نكتفِ في شاكر بتلبية معايير احتساب كفاءة الطاقة الموسمية الجديدة التي اعتمدتها السعودية فحسب، بل قمنا أيضًا بدفع هذه القضية إلى المستوى التالي مع مبادرة (يلا أخضر)، بالتعاون مع إل جي؛ للتوعية بفوائد استخدام تقنية الإنفرتر الأخضر المزدوج. ومع استمرارنا في توسيع قدراتنا التصنيعية، سعدنا مؤخرًا بتنظيم جولة تفقُّدية لمرافق المصنع الجديد؛ لإبراز التحديثات المدخلة في عملية الإنتاج، وتسليط الضوء على التزامنا الراسخ بمبادرة صُنع في السعودية".
علاوة على ذلك، فإن توافُر مكيفات الهواء المصنفة "أخضر" من إل جي، والمصنعة محليًّا، يلبي الطلب من قِبل سوق يتزايد وعيه بالأهمية البيئية، وخفض استهلاك الطاقة. وقد اطلقت مكيفات إل جي حملتها (يلا أخضر)؛ كونها تتماشى مع المتطلبات الحديثة من القرارات الرسمية لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية (SASO)، والمعايير السعودية، ومعايير القياس، ونسبة كفاءة الطاقة الموسمية (SEER). وقد حدَّثت الهيئة معايير التقييم بألوان توضح للمستهلكين كفاءة جهاز التكييف في استهلاك الطاقة، ويُعتبر اللون الأخضر الأعلى كفاءة.
وفي مصنع إل جي-شاكر لمكيفات الهواء بالرياض نقوم بإنتاج مكيفات الهواء المركزية والمخفية والجدارية والدولابية الحديثة بتقنية الإنفرتر المزدوج الذكية، مع وضع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق منتجاتنا المصنَّعة محليًّا.
الجدير بالذكر أن إل جي-شاكر تُعتبر من عمالقة حلول الهواء في السوق الإقليمي والعالمي.