المركز الأول لـ"تخصصي الطائف" في ملتقى مكافحة العدوى بوزارة الصحة

وحصل تجمّع الطائف الصحي على المركز الأول في المنافسات الوطنية للملتقى؛ من خلال تحقيق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي المركزَ الأول في خفض معدل عدوى القسطرة البولية للعام 2023.