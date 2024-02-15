المركز الأول لـ"تخصصي الطائف" في ملتقى مكافحة العدوى بوزارة الصحة

نظّمت الإدارةُ العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بالوزارة، الملتقى السنوي لمكافحة العدوى، بحضور المستشفيات والتجمعات الصحية بالمملكة، وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري.
وحصل تجمّع الطائف الصحي على المركز الأول في المنافسات الوطنية للملتقى؛ من خلال تحقيق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي المركزَ الأول في خفض معدل عدوى القسطرة البولية للعام 2023.
كما تمّ تكريم مجمع الملك فيصل الطبي؛ نظير خفض معدل عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية للعام 2023.
شهد الملتقى حضورَ الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور طلال المالكي، ونواب الرئيس، إضافة إلى مدراء المستشفيات بالتجمع.