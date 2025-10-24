مركز الملك سلمان للإغاثة يفتح باب الأمل لطفلة فلسطينية مصابة بسرطان القولون

ونظرًا لاحتياج حالتها إلى علاج متخصص غير متوفر في القطاع، تكفّل المركز بنقلها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث بدأت رحلتها العلاجية في مركز الحسين للسرطان بالعاصمة عمّان، وتخضع الطفلة حاليًا لإشراف فريق طبي متخصص في الأورام لتوفير الرعاية الصحية اللازمة ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مانحًا إياها الأمل والدعم في رحلتها نحو الشفاء.