مركز الملك سلمان للإغاثة يفتح باب الأمل لطفلة فلسطينية مصابة بسرطان القولون

انطلاقًا من قيم العطاء والتراحم والتكافل الاجتماعي التي تميّزت بها المملكة العربية السعودية، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بادر المركز بتقديم العلاج للطفلة الفلسطينية "إلين رامي الكيلاني" البالغة من العمر 7 أعوام من قطاع غزة، والتي تعاني حالة صحية حرجة نتيجة إصابتها بسرطان القولون وتتطلّب تدخلًا طبيًا عاجلًا.
ونظرًا لاحتياج حالتها إلى علاج متخصص غير متوفر في القطاع، تكفّل المركز بنقلها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث بدأت رحلتها العلاجية في مركز الحسين للسرطان بالعاصمة عمّان، وتخضع الطفلة حاليًا لإشراف فريق طبي متخصص في الأورام لتوفير الرعاية الصحية اللازمة ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مانحًا إياها الأمل والدعم في رحلتها نحو الشفاء.
وعبّر ذوو الطفلة عن امتنانهم وتقديرهم العميق لـ المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا على هذه المبادرة النبيلة، مشيرين إلى أن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة شكّلت لهم بارقة أمل وطوق نجاة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا نوعيًا لعلاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، يستفيد منه 150 مريضًا، وتبلغ قيمته 3 ملايين و615 ألف دولار أمريكي.
ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص المملكة على مد يد العون للمرضى والمحتاجين حول العالم، والتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة، انطلاقًا من رسالتها السامية في مساعدة الإنسان أينما كان، وترسيخًا لمكانتها منارةً للعمل الإنساني والإغاثي العالمي.