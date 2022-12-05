أمير تبوك يشكر القيادة على إعلان مشروع تطوير جزيرة "سندالة"

رفع أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والتقدير والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.