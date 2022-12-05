أمير تبوك يشكر القيادة على إعلان مشروع تطوير جزيرة "سندالة"

رفع أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والتقدير والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
جاء ذلك بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، عن تطوير جزيرة "سندالة"، أولى وجهات "نيوم" للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهمّ المشروعات الداعمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وصرح أمير تبوك، بهذه المناسبة، قائلًا: إن الإعلان عن هذا المشروع يأتي تجسيدًا للرؤية الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد، وامتدادًا لما يوليه سموه -حفظه الله- من اهتمام ورعاية ودعم لمشروعات رؤية المملكة 2030.
وأكد الأمير "فهد" أن هذا المشروع سيشكل إضافة مهمة ونوعية للمشروعات السياحية في المنطقة، واستكمالًا للخطوات المتسارعة التي تشهدها "نيوم" من خلال المشروعات الجاري تنفيذها "تروجينا وذا لاين وأوكساچون".
وتابع: كما يسهم المشروع في الاستفادة من الثروات الطبيعية ومشاهدة الجمال الحقيقي لـ"نيوم" والبحر الأحمر. وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة، وتعزيز جودة الحياة وخلق فرص جديدة للعمل، بما تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م.
كما سأل اللهَ العلي القدير، أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.