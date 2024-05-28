"آركو" تدين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم النازحين الفلسطينيين في رفح

وفي بيانٍ للمنظمة ورد "سبق"، أعرب أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري عن أسفه لاستمرار قوة الاحتلال الإسرائيلي مواصلة الانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والخروقات السافرة للاتفاقات والمعاهدات الدولية، في تحدٍ كبير للمجتمع الدولي، حيث أدى هذا الاعتداء إلى إزهاق عشرات القتلى والجرحى.