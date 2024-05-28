"آركو" تدين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم النازحين الفلسطينيين في رفح

عبرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" عن استنكارها وإدانتها للقصف الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النازحين الفلسطينيين في رفح.
وفي بيانٍ للمنظمة ورد "سبق"، أعرب أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري عن أسفه لاستمرار قوة الاحتلال الإسرائيلي مواصلة الانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والخروقات السافرة للاتفاقات والمعاهدات الدولية، في تحدٍ كبير للمجتمع الدولي، حيث أدى هذا الاعتداء إلى إزهاق عشرات القتلى والجرحى.
وفي ختام بيان المنظمة العربية، ناشد "التويجري" المجتمع الدولي بمؤسساته المتعددة اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لمنع تلك الخروقات، والاستجابة الفورية لتوفير المساعدات الطبية منها والغذائية لضحايا العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات ومرورها إلى حيث المحتاجين في قطاع غزة ومحيطها.