وزير الصحة: السعودية أصبحت مركزاً لمواجهة التحديات العالمية

وأوضح أن مقاومة مضادات الميكروبات تؤثر بشكلٍ عميقٍ في كل جوانب الحياة، وأن فقدان السيطرة عليها يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي؛ ما من شأنه أن يغيّر مسار قرون من التقدم الصحي والاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التحدّي لا يعرف حدوداً، حيث يؤثر في جميع الأعمار والفئات، لافتاً النظر إلى أنه من المتوقع أن يتسبّب هذا "الوباء الصامت" في أكثر من مليون حالة وفاة سنوياً، وهو أعلى من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا مجتمعة، وقد نشهد عام 2050 وصول عدد الوفيات الناجمة عن الميكروبات المقاومة للمضادات إلى 39 مليون وفاة، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 4%؛ مما يكلّف الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 100 تريليون دولار.