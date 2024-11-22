طيّار سعودي يدور حول الكرة الأرضية في 27 يوماً عبر "رحلة وطن"

أبهر الكابتن طيّار مشعل السديري؛ حضور جلسات الهانجر توكس، التي أقامها المعرض السعودي للطيران في الرياض، على مدى ثلاثة أيام، واختتمت أمس الخميس، أثناء استعراض رحلته الجوية حول الكرة الأرضية في 27 يوماً، التي أطلق عليها "رحلة وطن"، وشملت 30 مطاراً بمسافة تجاوزت 39 ألف كيلو متر، وبنحو 119 ساعة طيران.
وأوضح الكابتن مشعل؛ أن رحلته التي صاحبتها تحدياتٌ كثيرة جوية ولوجستية عبرت أربع قارات، هي: آسيا وأمريكا وأوروبا وإفريقيا وعَبَرَ من خلالها ثلاثة محيطات، هي: الهندي والهادي والأطلسي.
وأشار في محاضرته، التي شهدت حضوراً كثيفاً وتصفيقاً حاراً من المهتمين بصناعة الطيران وشغفه، إلى أنه عَبَرَ سبعة أبحر، هي: بحر العرب، وبحر الصين، وبحر اليابان، وبحر بيرنق، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر في 27 يوماً، حيث انطلقت الرحلة في التاسع من شهر يوليو 2024 إلى الرابع من شهر أغسطس، ولم يتوقف خلالها سوى 3 أيام لصيانة الطائرة فقط، كما شارك أيضاً في أكبر فعالية طيران في عام EZZ AIR VENTURE OSHKOSH 2024.
وأشار إلى أن الارتفاعات الجوية التي حلَّق فيها كانت تراوح بين 11 ألفاً و19 ألف قدم، وقال إن واحداً من 142 طيّاراً لفوا العالم منذ 1933.
وأهدى الكابتن مشعل السديري؛ هذا الإنجاز العالمي للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً؛ مؤكداً أن هذا جزءٌ بسيطٌ مما يستحقه الوطن، كما عبَّر عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ مؤسّس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، على دعمه وتشجيعه ومتابعته مُجريات الرحلة، وتسهيل جميع الخدمات التي احتجنا إليها لتحقيق هذا الإنجاز الوطني.