طيّار سعودي يدور حول الكرة الأرضية في 27 يوماً عبر "رحلة وطن"

وأشار في محاضرته، التي شهدت حضوراً كثيفاً وتصفيقاً حاراً من المهتمين بصناعة الطيران وشغفه، إلى أنه عَبَرَ سبعة أبحر، هي: بحر العرب، وبحر الصين، وبحر اليابان، وبحر بيرنق، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر في 27 يوماً، حيث انطلقت الرحلة في التاسع من شهر يوليو 2024 إلى الرابع من شهر أغسطس، ولم يتوقف خلالها سوى 3 أيام لصيانة الطائرة فقط، كما شارك أيضاً في أكبر فعالية طيران في عام EZZ AIR VENTURE OSHKOSH 2024.