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صغرى وكبرى.. "المتوسط السنوي للحرارة في نوفمبر بالرياض" يبرزه "المسند"
تتراوح فجرًا بين 13 و19 مئوية ونادرًا ما تنخفض عن 9 مئوية أو تتجاوز 22
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: إن درجة الحرارة العظمى ظهرًا في نوفمبر بالرياض وفقًا للمتوسط السنوي، عادة ما تتراوح بين 31- 24 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 18 مئوية، أو تتجاوز 34.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": "في حين يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى قبيل الفجر بين 13 و19 مئوية، ونادرًا ما تنخفض عن 9 مئوية أو تتجاوز 22.. هذا والله أعلم".