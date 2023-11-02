صغرى وكبرى.. "المتوسط السنوي للحرارة في نوفمبر بالرياض" يبرزه "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: إن درجة الحرارة العظمى ظهرًا في نوفمبر بالرياض وفقًا للمتوسط السنوي، عادة ما تتراوح بين 31- 24 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 18 مئوية، أو تتجاوز 34.