المركز الوطني للأرصاد يعقد ورشة علمية لدراسة الحالة المطرية الغزيرة على المملكة ودول الخليج

وأشار "عسيري" إلى ما شهدته المنطقة مؤخرًا من حالة مطرية غزيرة جدًّا تصنف بالحالة المتطرفة خلال يومي 16 و17 أبريل من هذا العام الميلادي 2024؛ حيث كانت ذات نطاق واسع أثرت في المملكة ودول الخليج العربية بكميات هاطل مطري غزير جدًّا تجاوزت المعدلات الطبيعية، ومن أبرزها ما أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة بتسجيل ما يزيد على 250 ملليترًا، وعلى ذلك استوجب دراسة وتحليل هذه الحالة للوقوف على العوامل الديناميكية والمناخية التي أسهمت في تكون هذه الحالة.