جمعية "الموارد البشرية" تستعرض مهام واختصاصات "الرقابة ومكافحة الفساد".. اليوم

أما المحاور من السادس إلى العاشر؛ فهي تركز على: الرقابة الإلكترونية، وفئات المستهدفين، ومركز نزاهة للتدريب، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة دوليًّا، واختصاصات الهيئة في نظام الانضباط الوظيفي.