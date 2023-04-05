جمعية "الموارد البشرية" تستعرض مهام واختصاصات "الرقابة ومكافحة الفساد".. اليوم

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" اليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023، اللقاءَ الشهري السادس والعشرين؛ حيث يتضمن اللقاء تنظيم ورشة عمل بعنوان "مهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"؛ وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية سوق العمل ومساهمته في التنمية الوطنية؛ من خلال تطوير رأس المال البشري، وإيجاد بيئة تشاركية تؤصل لأفضل المعايير والممارسات المهنية.
ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً -افتراضيًّا عبر تطبيق "زوم"- عبدالمحسن بن محمد الدويسي مستشار حماية نزاهة؛ حيث تهدف الورشة إلى التعريف بمهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وتستعرض الورشة (10) محاور أساسية؛ حيث يتناول المحور الأول الرؤية والرسالة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ فيما يتطرق المحور الثاني إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ بينما يستعرض المحور الثالث تنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. أما المحور الرابع فهو يلقي نظرة سريعة على التوجهات الاستراتيجية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ فيما يسلط المحور الخامس الضوء على لائحة الانضباط الوظيفي.
أما المحاور من السادس إلى العاشر؛ فهي تركز على: الرقابة الإلكترونية، وفئات المستهدفين، ومركز نزاهة للتدريب، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة دوليًّا، واختصاصات الهيئة في نظام الانضباط الوظيفي.
وتنوعت خبرات المستشار عبدالمحسن الدويسي بالقطاع الحكومي؛ حيث عمل لدى وزارة التعليم، ووزارة السياحة، كما تَقَلد مناصب عدة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ حيث عَمِلَ مديرًا لإدارات منها إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة، وإدارة التوعية والتثقيف، وإدارة العناية بالمُبلغين.